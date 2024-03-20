Здравницы Кавминвод лидируют по спросу на весенний отдых

Российские туристы массово бронируют санатории Кавказских Минеральных Вод в период весенних отпусков. Порядка 67% путешественников выбирают отдых в здравницах Минвод.

Санатории Кавказских Минеральных Вод стали лидерами по спросу на весенний отдых. Информацию об этом опубликовало туристическое агентство "Алеан".

По его данным порядка 67% граждан, которые собираются отдохнуть в санаториях выбирают здравницы региона.

Отмечается, что за десятидневный отпуск в санаториях эконом-класса отдыхающим придется заплатить от 110 тыс рублей за двоих, за номер-люкс от 200 тыс рублей.

Здравницы Кубани выбирают 15% путешественников. Здесь отдых обойдется от 47 тыс рублей за десятидневную поездку.

По итогам прошлого года весенний отдых в здравницах Кавказских Минеральных Вод стал популярнее на 30%.