ЦБ Турции решил сохранить ставку на уровне 50%

На сегодняшний день учетная ставка в республике составляет 50%. Последний раз больше нынешнего уровня она находилась 22 года назад.

Центробанк Турции принял решение сохранить учетную ставку на текущих 50% годовых. Об этом сказано в заявлении регулятора, распространенном 25 апреля.

До нынешних значений ставку подняли в марте.

"Учитывая отсроченные последствия ужесточения денежно-кредитной политики, комитет решил сохранить учетную ставку без изменений"

– ЦБ республики

В заявлении также сказано, что ЦБ намерен проводить жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не начнет устойчиво снижаться.

Напомним, последний раз ставка в Турции превышала текущий уровень весной 202 выше текущего уровне весной 2002 года. Тогда она составляла 54%.