ЦБ Турции решил сохранить ставку на уровне 50%

На сегодняшний день учетная ставка в республике составляет 50%. Последний раз больше нынешнего уровня она находилась 22 года назад.
Центробанк Турции принял решение сохранить учетную ставку на текущих 50% годовых. Об этом сказано в заявлении регулятора, распространенном 25 апреля.
До нынешних значений ставку подняли в марте.
"Учитывая отсроченные последствия ужесточения денежно-кредитной политики, комитет решил сохранить учетную ставку без изменений"
– ЦБ республики
В заявлении также сказано, что ЦБ намерен проводить жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не начнет устойчиво снижаться.
Напомним, последний раз ставка в Турции превышала текущий уровень весной 202 выше текущего уровне весной 2002 года. Тогда она составляла 54%.