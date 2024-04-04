Вестник Кавказа

Любителям экстрима в Анапе потребовалась помощь спасателей

Любителям экстрима в Анапе потребовалась помощь спасателей
© Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
Трагедией чуть не закончилась морская прогулка для семейной пары из Москвы и жительницы Ростова-на-Дону, которые решили прокатиться по прибрежным водам Черного моря у Адлера на досках для плавания.

Адлерские спасатели доставили на берег троих туристов, которых унесло в Черное море на досках для плавания – сапбордах, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Семейная пара из Москвы и девушка из Ростова-на-Дону вместе отдыхали в Адлере, когда решили добавить экстрима в размеренные пляжные будни – для этого все трое взяли в пункте проката сапборды и отправились в море, однако коварная волна подхватила их и понесла в море, передает "АиФ-Ростов".

Тревогу забила работница пункта проката, рассказав спасателям о пропавших арендаторах. Нашли троицу уже в полуторах километрах от побережья.

"Путешественники были рады помощи, так как сильно устали и не могли вернуться самостоятельно. Их доставили на берег, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась"

- адлерское поисково-спасательное подразделение МЧС России

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