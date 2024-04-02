Вестник Кавказа

Туристы в России стали вдвое чаще попадать в ЧС

Туристы в России стали вдвое чаще попадать в ЧС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Происшествий с туристами в России стало в два раза больше за год. Чаще всего помощь спасателей оказывается нужна тем, кто отправился в поход неофициально, не зарегистрировавшись в МЧС.

Вслед за ростом внутреннего туризма выросло и количество ЧП с путешественниками. В МЧС поступает все больше обращений от самостоятельных туристов.

"Статистика показывает увеличение внутреннего туристического потока на территории РФ, особенно за последний год. Соответственно, [фиксируется] почти двукратное увеличение реагирования подразделений МЧС России на оказание помощи терпящим бедствие туристам"

– замдиректора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петр Гриценко

Чаще всего происшествия происходят с незарегистрированными туристическими группами. Только с начала года таких ЧП случилось 11, в результате погибли шесть человек.

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