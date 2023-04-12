"Проснувшийся" Эльбрус напугал туристов

В Карачаево-Черкесии опровергли слухи о проснувшемся Эльбрусе. В МЧС республики назвали новость первоапрельской шуткой.

Слухи о проснувшемся 31 марта Эльбрусе опровергла пресс-служба МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Там отметили, что подобная информация через оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуация не проводила. Ведомство назвала это сообщение первоапрельской шуткой.

В МЧС также подчеркнули, что о вулканической активности людей предупредили бы сразу.

Ранее в соцсетях распространились сообщения об усиленных колебаниях земной коры и литосферных плит у вершины Эльбруса, а также таяниях ледников на высоте 5 тыс м. Горные вершины якобы окутал туман из-за испарений.

Кроме того, утверждалось, что власти КЧР и КБР закрыли доступ в сейсмоопасный район для туристов и альпинистов до 20 августа. Однако соответствующих постановлений на сайтах правительств регионов нет.