Вестник Кавказа

Премьера фильма со звездой турецких сериалов собрала рекордную кассу в Иране в первый день проката

Премьера фильма со звездой турецких сериалов собрала рекордную кассу в Иране в первый день проката
© Фото: IRNA
Сериал турецко-иранского производства "Опьяненные любовью" побил рекорд в первый день проката в Иране. Одну из главных ролей в картине играет звезда турецких сериалов Хандэ Эрчел.

Фильм совместного производства Турции и Ирана "Опьяненные любовью" побил рекорд по количеству зрителей, которые посмотрели картину в первый день проката.

По данным портала IRNA, за один день его посмотрели порядка 51 тыс человек в Иране.

Женскую главную роль в картине грает звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.

Фильм основан на реальных событиях и посвящен жизни известного мусульманского богослова и поэта Мевланы также известного как Руми, который жил 800 лет назад.

Личность Руми является ключевой для мусульманского мира. Он был одним из представителей эпохи ренессанса. Его цитаты и высказывания были переведены на множество языков мира.

Картина рассказывает о жизни поэта с неизвестной для зрителей стороны.

Турецкая звезда Ханде Эрчел сыграла в этом фильме падчерицу главного героя.

Премьера киноленты состоялась в Иране 24 апреля. Время выхода фильма в других странах пока неизвестно.

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