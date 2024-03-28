Премьера фильма со звездой турецких сериалов собрала рекордную кассу в Иране в первый день проката

Фильм совместного производства Турции и Ирана "Опьяненные любовью" побил рекорд по количеству зрителей, которые посмотрели картину в первый день проката.
По данным портала IRNA, за один день его посмотрели порядка 51 тыс человек в Иране.
Женскую главную роль в картине грает звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел.
Фильм основан на реальных событиях и посвящен жизни известного мусульманского богослова и поэта Мевланы также известного как Руми, который жил 800 лет назад.
Личность Руми является ключевой для мусульманского мира. Он был одним из представителей эпохи ренессанса. Его цитаты и высказывания были переведены на множество языков мира.
Картина рассказывает о жизни поэта с неизвестной для зрителей стороны.
Турецкая звезда Ханде Эрчел сыграла в этом фильме падчерицу главного героя.
Премьера киноленты состоялась в Иране 24 апреля. Время выхода фильма в других странах пока неизвестно.