Звезда турецких сериалов снимется в адаптации российской комедии

Актер Керем Бюрсин сыграет главную роль в адаптации популярного российского фильма «Холоп». По сюжету герой Бюрсина попадет в османский город XVI века.

Один из самых популярных актеров Турции Керем Бюрсин известный по сериалу «Постучись в мою дверь» снимется в турецкой версии фильма "Холоп". Информацию об этом распространила PR-служба ВГТРК.

Бюрсин будет играть роль главного героя, по имени Мете, своевольного молодого человека из богатой семьи Стамбула. По сюжету Мете попадет в средневековый османский город.

Старт съемочного процесса назначен на лето. Локации для съемок будут использовать известные по картинам "Великолепный век" и "Эртугрул".

Для создания проекта объединяться турецкая Kunay Film и российская Yellow, Black and White киностудии.

Генпродюсер турецкой студии Kunay Film Карина Миа Сатлыкова рассказала, что компания рассчитывает и на российских зрителей.

"Мы ожидаем, что в Турции "Холоп" тоже станет народным хитом и полюбится зрителю. Сценарий нашей версии претерпел ряд изменений, у нас другая историческая эпоха, морские сцены, пираты и самое главное — шикарный каст из турецких звезд во главе с Керемом Бюрсином. Мы также надеемся, что турецкая версия фильма найдет своего зрителя и в России"

- Карина Миа Сатлыкова

Российские фильмы "Холоп" и "Холоп 2" стали одними из кассовых среди отечественных картин. Их посмотрели порядка 21 млн зрителей по всей стране, а прибыль составила почти $7 млрд.