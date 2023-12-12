Актер из "Молодежки" и "Обитаемого острова" умер минувшей ночью

Актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман умер в ночь на 28 марта, широкой публике он известен по телесериалу "Молодежка".
"Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино"
– Ярославский ТЮЗ
Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.
Юрий Ваксман - выпускник Воронежского театрального института, карьеру начинал в Ярославском ТЮЗ, где проработал с 1984 по 1992 год. Затем Ваксман стал одним из основателей Ярославского камерного театра, также основал кинокомпанию "Ярсинема", которая содействовала при организации съемок сериала "Слово пацана" в городе Ярославль.
Ваксман был востребованным актером, на его счету более сотни ролей в театре и в кино. В отечественном сериале "Молодежка" он сыграл Николая Гросмана (Колюню), также снимался в сериалах "Ментовские войны", "Молодой волкодав", "Раневская", в фильмах "Олигарх", "Обитаемый остров", "Ночные стражи" и другие.