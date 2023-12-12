Вестник Кавказа

Актер из "Молодежки" и "Обитаемого острова" умер минувшей ночью

Актер из "Молодежки" и "Обитаемого острова" умер минувшей ночью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Скончался известный российский актер и режиссер Юрий Ваксман. Он снимался в телевизионном сериале "Молодежка", а также содействовал съемкам проекта "Слово пацана" в Ярославле.

Актер, режиссер и продюсер Юрий Ваксман умер в ночь на 28 марта, широкой публике он известен по телесериалу "Молодежка".

"Ночью стало известно, что сегодня в возрасте 62 лет от нас ушел Юрий Михайлович Ваксман – легенда ярославского театра и кино"

– Ярославский ТЮЗ

Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

Юрий Ваксман - выпускник Воронежского театрального института, карьеру начинал в Ярославском ТЮЗ, где проработал с 1984 по 1992 год. Затем Ваксман стал одним из основателей Ярославского камерного театра, также основал кинокомпанию "Ярсинема", которая содействовала при организации съемок сериала "Слово пацана" в городе Ярославль.

Ваксман был востребованным актером, на его счету более сотни ролей в театре и в кино. В отечественном сериале "Молодежка" он сыграл Николая Гросмана (Колюню), также снимался в сериалах "Ментовские войны", "Молодой волкодав", "Раневская", в фильмах "Олигарх", "Обитаемый остров", "Ночные стражи" и другие.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1740 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ушел из жизни первый глава Минприроды Дагестана

Ушел из жизни первый глава Минприроды Дагестана

Дагестанский художник Альберт Хаджаев ушел из жизни

Дагестанский художник Альберт Хаджаев ушел из жизни

Ушел из жизни Василий Уткин

Ушел из жизни Василий Уткин

Ушел из жизни ученый-историк МГУ Александр Орлов

Ушел из жизни ученый-историк МГУ Александр Орлов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы