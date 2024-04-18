В США заявили о дистанцировании Еревана от Москвы

В Институте США сообщили, что Армения продолжает попытки дистанцироваться от России. Яркий пример – замораживание своей работы в ОДКБ.

Институт военных исследований США опубликовал отчет, в котором говорится о попытках Армении дистанцироваться от России.

По мнению исследователей, яркий пример попытки дистанцироваться от Москвы – замораживание своей работы в рамках ОДКБ.

Институт подчеркнул, что Армения желает дистанцироваться от России с политической точки зрения, а также с точки зрения безопасности.

Вашингтон также пишет, что Москва якобы угрожает Армении за такую риторику.

Эксперты напомнили, что глава российской дипломатии Сергей Лавров говорил, что армянское руководство втягивает Южный Кавказ в геополитический конфликт и находится на неверном пути.