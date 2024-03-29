Лавров: Армению отрывают от России

Сергей Лавров заявил, что Россия считает Армению своим союзником. Он добавил, что это очень важные слова, которые являются реакцией на действия Запада.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров рассказал о состоянии российско-армянских отношений. Министр сообщил, Москва считает Ереван своим союзником.

Лавров заявил, что Россия и Армения – союзники юридически. Он добавил, что в Ереване понимают значение России для безопасности и экономического развития Армении.

Лавров подчеркнул, что так считает и премьер Никол Пашинян, который недавно отметил, что, несмотря на нелучшие времена в отношениях стран, их важность трудно переоценить.

Глава МИД РФ добавил, что это очень важные слова. По его словам, это реакция на действия западных стран по отрыву Армении от России.

Министр отметил, что в пропорциональном измерении от ЕАЭС получает больше всех выгоды Армении. Он сказал, что 35% ее экономики реализуется за счет участия страны в объединении, а товарооборот в 2023 году составил более $20 млрд, из которых 37% - ЕАЭС, 13% - Евросоюз, 3% - США.

"Армения, будучи маленькой страной, вносит в ЕврАзЭС гораздо меньше чем другие, в том числе финансовые взносы, но имеет абсолютно равные права со всеми, включая Российскую Федерацию, когда принимаются решения, когда голосуют члены Евразийского экономического союза "

- Сергей Лавров

Руководитель ведомства выразил надежду на скорую встречу Владимира Путина и Никола Пашиняна для откровенного обсуждения всех вопросов.

Помимо этого, Лавров сообщил, что Армения пока сама не может определить зону ответственность ОДКБ на своей территории. Он указал на необходимость завершения делимитации границ, прежде чем говорить зоне ответственности.

Кроме того, министр назвал неправильными заявления Еревана о бездействии российского миротворческого контингента на территории Азербайджана.

Суммарный ответ России Армении

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, в сегодняшнем интервью Сергей Лавров поочередно отреагировал на все претензии, которые в течение последнего полугода высказывались Ереваном Москве для оправдания прозападного разворота армянской внешней политики.

"Центральным аргументом властей Армении в "заморозке" членства в ОДКБ и стремлении прекратить военные контакты с Россией является невмешательство Организации и Москвы в инциденты на армяно-азербайджанской границе. Премьер Никол Пашинян в этой связи любит повторять, что ОДКБ не желает определить зону своей ответственности в Армении, чтобы не задеть интересы Азербайджана. Российский министр сегодня пояснил, что сами армянские власти не знают, где точно проходят границы их республики, и именно из-за этого у ОДКБ нет оснований применять какие-либо статьи своего устава к тому или иному участку земли на Южном Кавказе. Граница слишком условна, и ее необходимо делимитировать, чтобы у всех сторон появились юридические основания различать, где территория Азербайджана, а где территория Армении", - прежде всего сказал он.

"Еще одной неправомерной претензией властей Армении к Москве являются обвинения российских миротворцев в бездействии во время миграции из Ханкенди после восстановления конституционного строя Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР. Претензия не только неправомерная, но и лицемерная, ведь сам же Никол Пашинян отдал приказы о ликвидации сепаратистского образования в Ханкенди и массовом вывозе людей – как карабахских армян, так и незаконных переселенцев, и армянских военнослужащих – из Азербайджана в Армению. И власти Азербайджана, и миротворцы изначально ожидали, что армянское население в большинстве своем останется и будет реинтегрировано в азербайджанское правовое поле. Этого не произошло исключительно по воле Еревана, решившего использовать тему мигрантов из Азербайджана для выпрашивания денег и преференций на Западе. Миротворцы и до, и во время, и после антитеррористических мер 19-20 сентября неукоснительно выполняли свои функции, в которые – о чем прекрасно известно Пашиняну – никогда не входило применение силы", - продолжил Андрей Петров.

"Говоря о сохранении союзнических отношений России и Армении, Сергей Лавров подчеркнул, что попытки спровоцировать российское руководство на большой политический скандал бесполезны. Москва не создавала и не будет создавать поводов, тем более причин для того, чтобы при объективной оценке ситуации у Республики Армения появлялись оправданные мотивы сменить союзничество с Российской Федерацией на формат кавказской колонии США и Франции. То, что сегодня делает команда Никола Пашиняна против России, исходит исключительно из личных желаний членов армянской правящей элиты во главе с премьер-министром. Кроме этих желаний других двигателей евроатлантического разворота Еревана нет, граждане Армении по-прежнему соединены миллионами человеческих связей с россиянами, а армянский бизнес торгует в основном на российском рынке, да еще и с конкурентными преимуществами благодаря членству республики в ЕАЭС. Иными словами, Сергей Лавров констатировал, что Армению от России оторвать пытаются, но в действительно никуда она от России не уйдет", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".