Вандалу из Еревана предъявлено обвинение в разжигании ненависти

Самвелу Шириняну, который осквернил мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване и был задержан накануне, предъявлено официальное обвинение. В числе других обвинений – пропаганды вражды и ненависти.

Мужчине, на камеру надругавшемуся над памятником, установленным детям блокадного Ленинграда в Ереване, были предъявлены уголовные обвинения.

Информацию о продвижении дела подтвердил пресс-секретарь СК Гор Абрамян, передает Sputnik Армения.

По его словам, Самвел Ширинян обвиняется в разжигании ненависти, пропаганде дискриминации и нетерпимости.

Как сообщали СМИ, вандал был задержан накануне на КПП "Баграташен". Он пытался скрыться в Грузии, но был задержан и доставлен в Следком.

Отметим, что Ширинян сам снимал на камеру свой акт вандализма, сопровождая его комментариями, в которых он усомнился в реальности трагедии блокады. Мужчина опрокинул установленные за несколько дней до того траурные венки на земли и вырвал из них ленты-триколоры, которые растоптал ногами.