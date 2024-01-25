Вандал задержан за осквернение памятника детям блокадного Ленинграда

Самвел Ширинян, осквернивший памятник, посвященный детям блокадного Ленинграда, в Ереване, схвачен полицией. Мужчина сам снимал свое преступление на видео и сам распространил ролик.

Армянские правоохранители задержали жителя Еревана, который надругался над памятником детям блокадного Ленинграда: он уронил венки и топтал ногами ленты цвета российского флага.

Подозреваемый был найден, сейчас он доставлен в Следственный комитет, передает Sputnik Армения.

Осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване

29 января в соцсетях широко разошелся и вызвал резонанс ролик, снятый от первого лица. В нем некий мужчина разбросал венки, установленные у памятника несколькими днями ранее, сорвал с них ленты, выполненные в цветах российского триколора, и растоптал их ногами. Он также заявил, что нет никаких свидетельств трагедии блокады Ленинграда.

Руководитель Российского центра науки и культуры, действующего в Ереване, Вадим Фефилов подал заявление в Генпрокуратуру Армении, призвав завести уголовное дело против вандала, разжигавшего ненависть. О возбуждении уголовного дела заявили и в СК России.