Школьник из Дагестана стал жертвой ДТП

В Дагестане в результате автоаварии погиб 13-летний мальчик. Иномарка съехала на обочину и опрокинулась в кювет. Водитель и еще два пассажира доставлены в больницу.

В Дагестане 13-летний школьник стал жертвой автоаварии в Карабудахкентском районе, сообщает пресс-служба МВД республики.

Трагедия произошла ночью. Владелец иномарки "Порше", 37-летний мужчина, не справился с управлением. Машина съехала на обочину и опрокинулась в кювет.

Отмечается, 13-летний пассажир погиб на месте. Водитель еще два пассажиров доставлены в больницу с различными повреждениями.