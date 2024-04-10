Вестник Кавказа

Водителям скорых на Ставрополье повысят зарплату

Водителям скорых на Ставрополье повысят зарплату
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водители машин скорой медпомощи на Ставрополье ежемесячно будут получать прибавку к зарплате. Власти региона планируют, что эта мера позволит справиться с кадровым голодом в данной области.

Водители скорой помощи на Ставрополье каждый месяц будут получать прибавку к заработной плате.

«Специальная социальная выплата составит 6 тысяч рублей. Она будет осуществляться с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года»

– председатель краевой думы Николай Великдань.

Стоит отметить, что ежемесячная доплата для водителей скорой помощи не только является материальным поощрением, но и инструментом повышения мотивации. Зная, что их труд ценится и оплачивается соответствующим образом, водители спецтранспорта будут работать более эффективно, проявлять большую ответственность и внимательность на дорогах.

Это решение также оказывает благоприятное влияние на общество в целом, так как повышение статуса и заработной платы водителей скорой помощи приведет к улучшению качества медицинских услуг, сокращению времени реагирования на вызовы и, как следствие, спасению большего количества жизней.

Из местного бюджета на эти цели будет направлено 90,7 млн рублей.

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