Вестник Кавказа

В Краснодаре открылись пасхальные ярмарки

В Краснодаре открылись пасхальные ярмарки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столице Кубани заработали сразу 27 пасхальных ярмарок, на которых можно приобрести не только праздничные куличи к Светлой Пасхе, выпеченные краснодарскими кулинарами, но и многие другие вкусности.

По всему Краснодару сегодня открылись праздничные ярмарки, которые приурочены к отмечаемому всеми православными в воскресенье празднику Воскресения Христова – Светлой Пасхи, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего в городе работает 27 пасхальных ярмарок, главная их особенность в том, что на них жители и гости краевой могут купить куличи от лучших краснодарских производителей, передает "АиФ-Юг".

Также на ярмарках будет множество кондитерской продукции кубанских производителей с разнообразной начинкой и украшениями – мэрия города указала адреса, по которым можно будет найти такие ярмарки.

Ярмарки будут работать по 5 мая включительно.

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