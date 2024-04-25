Более 50 храмов Краснодара проведут пасхальные богослужения

В 57 храмах Краснодара пройдут Пасхальные богослужения. Главная служба состоится в Свято-Екатерининском кафедральном соборе города.

Краснодарская администрация сообщила на своем сайте о проведении Пасхальных богослужений в 57 храмах краевого центра.

Главная служба состоится в ночь с 4 на 5 мая в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Ее проведет митрополит Василий.

Помимо этого, будут организованы прямые трансляции, которые можно будет посмотреть на телеканалах «Кубань 24» и «Краснодар».

Кроме того, в кафедральный собор прибудет Благодатный огонь из Иерусалима. В храмах также пройдут и утренние богослужения.