В Ставрополе развернутся две предпасхальные ярмарки

В Ставрополе пройдут две ярмарки «Покупай ставропольское!». Торговые ряды развернутся с утра по улицам Васильева, 35/1 и Лазо, 127. Покупателей ждут качественные и свежие продукты по ценам от производителей.

В субботу, 4 мая, агропроизводители Ставрополья ждут всех жителей и гостей краевой столицы на ярмарках «Покупай ставропольское!». Это событие стало традиционным и пользуется огромной популярностью у всех ценителей качественных и свежих продуктов. Почему стоит посетить эти ярмарки и какие преимущества они могут принести?

Качественные продукты от местных производителей

На ярмарках «Покупай ставропольское!» вы сможете приобрести только самые свежие и качественные продукты от местных агропроизводителей. Овощи, фрукты, мед, молочная продукция, мясо – все это можно найти на этих ярмарках. Благодаря прямому контакту с производителями вы сможете узнать об особенностях выращивания или производства каждого продукта и быть уверены в его качестве.

«Как сообщает городская администрация, торговые ряды развернутся с утра по улицам Васильева, 35/1 и Лазо, 127. Здесь к праздничному столу по доступным ценам можно приобрести свежую зелень, молодой картофель, огурцы и редис, первые ягоды, хлеб и пасхальные куличи. Также в ассортименте масло, мясо, рыба и многое другое»

– администрация города

Посещая ярмарки и покупая товары у местных производителей, вы поддерживаете местную экономику и способствуете развитию сельского хозяйства в регионе. Это важно для укрепления экономической стабильности края и сохранения традиций сельского хозяйства.