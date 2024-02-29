Вестник Кавказа

На Ставрополье запускают две ярмарки выходного 

Работник цветочной ярмарки “Пассаж в цветах“ в Петровском пассаже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие выходные в Ставрополе развернутся две ярмарки выходного дня. Места проведения Васильева, 35/1 и Куйбышева, 48.

В Ставрополе 16 марта жители и гости города смогут посетить сразу две ярмарки выходного дня. Они будут развернуты на улицах Васильева, 35/1 и Куйбышева, 48, где торговые точки предложат широкий выбор продуктов. 

«С самого утра и до вечера торговля будет активно проходить, приглашая посетителей приобрести разнообразные продукты. На ярмарках можно будет найти полезные овощи и фрукты, золотистый хлеб, разнообразные мясные деликатесы, свежую рыбу, натуральное масло и молочные продукты»

– пресс-служба администрации Ставрополя. 


Эти весенние ярмарки станут отличным местом для покупок, где каждый сможет найти что-то по своему вкусу. Посетители смогут насладиться свежими и качественными продуктами, поддержать местных аграриев и провести время в приятной атмосфере на свежем воздухе, отметили в городской администрации. 

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