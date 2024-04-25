ООН призвала Грузию отказаться от закона об иноагентах

Верховный комиссар ООН призвал Грузию не принимать закон "О прозрачности иностранного влияния", так как он мешает выражению общественного мнения и угрожает правам общества.

Законопроект об иноагентах, который хотят принять власти Грузии, угрожает выражению мнения общества. С таким заявлением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он заявил, что грузинское правительство должно отказаться от идеи законопроекта и вступить в диалог с медиа-компаниями и обществом.

"Призываю правительство Грузии отозвать этот законопроект и начать диалог, в том числе с гражданским обществом и медиа-организациями. Маркировка неправительственных организаций и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, как "организаций, действующих в интересах иностранной силы", представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и собраний"

- Фолькер Тюрк

Он также призвал противников закона проводить акции протеста мирным путем и не прибегать к насилию.

При этом Тюрк отметил, что правоохранительные органы Грузии злоупотребляют применением силы в отношении митингующих и не должны прекращать протесты насильственным путем.

Кроме этого, он призвал правительство республики немедленно расследовать все эпизоды насилия во время уличных акций.

Ранее отмечалось, что в Грузии на фоне попытки властей принять законопроект "О прозрачности иностранного влияния" с середины апреля ежедневно происходят массовые акции протеста, в том числе перед зданием парламента страны.

Во время рассмотрения закона во втором чтении, митингующие кидали в сотрудников правоохранительных органов и здание парламента камни, бутылки и дымовые шашки, а также разжигали на улицах костры. Полиция республики для разгона демонстрантов применила воду, перцовый спрей и слезоточивый газ.