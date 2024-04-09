Ставрополь посвятит Дню Победы велопробег

В честь приближающегося Дня Победы в Ставрополе пройдет велопробег, посвященный Дню Победы. Пробег пройдет по улицам Ленина, Лермонтова и Доваторцев, рассказал глава города Иван Ульянченко.

В Ставрополе состоится патриотическое мероприятие – пятикилометровый велопробег, посвященный Дню Победы. Это отличная возможность не только принять участие в спортивном событии, но и почтить память героев Великой Отечественной войны.

«Ежегодно в патриотическом мероприятии, посвященном самому любимому празднику россиян – Дню Победы, - участвуют несколько тысяч горожан. Оно всегда проходит бодро и под песни военных лет. Колона проследует по традиционному маршруту, который примерно составляет 5 км»

– мэр Ставрополя.

Почему стоит принять участие

Участие в пятикилометровом велопробеге в честь Дня Победы - это не только возможность провести время активно, но и шанс выразить свою поддержку ветеранам и память о павших солдатах. Это символичное мероприятие, которое объединяет людей разных возрастов и интересов во имя важных исторических событий.