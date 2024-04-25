На Ставрополье ввели особый режим из-за заморозков

Ставропольский край в ближайшие дни ждет сильное похолодание до минусовых температур. В связи с чем власти региона ввели режим повышенной готовности в регионе.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил документ, по которому на территории региона вводится особый режим из-за значительного похолодания.

В течение воскресенья и понедельника в край придут морозы, которые угрожают цветущим деревьям и будущему урожаю.

"Подписал распоряжение о введении в крае режима повышенной готовности в связи с ожидающимися 5 и 6 мая заморозками. Метеорологи предупреждают, что в ночные и утренние часы температура воздуха и на поверхности почвы местами может опуститься до -2 градусов по Цельсию"

- Владимир Владимиров

Владимиров подчеркнул, что таким образом, удастся обезопасить аграриев от потери урожая.

В случае, если мороз повредит посевы и фермеры будут отмечать снижение урожайности, то страховые компании будут обязаны выплатить компенсацию.

Ранее МЧС региона предупредило о заморозках в крае и призвало обезопасить плодовые деревья с помощью дымления или укрыть их защитным материалом.