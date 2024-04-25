На Эльбрусе определили лучших ски-альпинистов

На горнолыжном курорте Эльбрус прошли международные соревнования среди ски-альпинистов. Победителями стали спортсменка из Москвы и альпинист из Австрии.
Конкурс среди ски-альпинистов прошел на горнолыжном курорте Эльбрус.
В результате поединка, среди мужчин первое место занял австриец Кристиан Хоффман.
Среди женщин победительницей стала москвичка Варвара Прохорова.
"Поздравляем победителей и призеров первого международного старта #RedFoxElbrusRace 2024 — индивидуальной гонки по ски-альпинизму! Спортсмены показали мощную, упорную борьбу, проявили свой высокий опыт и мастерство!"
- telegram-канал Эльбруса
Сообщается, что в воскресенье здесь пройдут соревнования по скайраннингу.
Спортивное мероприятие RedFoxElbrusRace проводится на курорте с 2008 года. В процессе этих соревнований спортсмены нередко бьют мировые рекорды.