Вестник Кавказа

На Эльбрусе определили лучших ски-альпинистов

На Эльбрусе определили лучших ски-альпинистов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На горнолыжном курорте Эльбрус прошли международные соревнования среди ски-альпинистов. Победителями стали спортсменка из Москвы и альпинист из Австрии.

Конкурс среди ски-альпинистов прошел на горнолыжном курорте Эльбрус

В результате поединка, среди мужчин первое место занял австриец Кристиан Хоффман.

Среди женщин победительницей стала москвичка Варвара Прохорова.

"Поздравляем победителей и призеров первого международного старта #RedFoxElbrusRace 2024 — индивидуальной гонки по ски-альпинизму! Спортсмены показали мощную, упорную борьбу, проявили свой высокий опыт и мастерство!"

 - telegram-канал Эльбруса

Сообщается, что в воскресенье здесь пройдут соревнования по скайраннингу.

Спортивное мероприятие RedFoxElbrusRace проводится на курорте с 2008 года. В процессе этих соревнований спортсмены нередко бьют мировые рекорды.

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