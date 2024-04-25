Закусочная крупно горит в Астане

Заведение быстрого питания горело в Астане на 80 "квадратах". В результате произошло несколько хлопков газовых баллонов. Данных о пострадавших нет.

Закусочная полыхала в Астане, на месте задействовано более двух десятков пожарных. Данных о пострадавших пока нет. В настоящее время огнеборцам удалось локализовать пожар.

«Предварительная площадь возгорания составила 80 кв. м. В ходе тушения произошло 4-5 хлопков, по предварительным данным, от газовых баллонов»

– пресс-служба МЧС Казахстана

Отметим, что по статистике, многие пожары происходят именно в общественных заведениях питания, и последствия могут быть пагубными не только для бизнеса, но и для жизни людей. Предотвращение пожара – это не просто обязанность, это забота о безопасности ваших сотрудников и гостей.

Не забывайте, что предотвратить пожар проще, чем справляться с его последствиями. Регулярно проверяйте состояние всех электроприборов и кухонного оборудования.