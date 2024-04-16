Вестник Кавказа

Смотровая в Гагре стала безопаснее для туристов

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новые ограждения появились возле смотровой площадки в Гагре. Ранее российская туристка погибла, сорвавшись с бетонной конструкции возле смотровой.

В Гагре к началу высокого летнего сезона дополнительно установили ограждения в районе смотровой площадки.

Смотровая в Гагре уже была огорожена по периметру, отметил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба. Теперь защитные ограждения появились и рядом со смотровой, со стороны дороги. Неогороженным до недавнего времени был проход к бетонной конструкции, нависающей над пропастью. Попасть на ригель можно было с автомобильной дороги. Обезопасить данный участок решили после несчастного случая с туристкой, произошедшего в апреле.

Отдыхавшая в Гагре россиянка Инесса Поленко вышла на ригель, чтобы сделать эффектную фотографию, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. Женщина упала с высоты 50 метров, она скончалась в реанимационном отделении Гагрской ЦРБ. Инцидент произошел 7 апреля.

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