Смотровая в Гагре стала безопаснее для туристов

Новые ограждения появились возле смотровой площадки в Гагре. Ранее российская туристка погибла, сорвавшись с бетонной конструкции возле смотровой.

В Гагре к началу высокого летнего сезона дополнительно установили ограждения в районе смотровой площадки.

Смотровая в Гагре уже была огорожена по периметру, отметил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба. Теперь защитные ограждения появились и рядом со смотровой, со стороны дороги. Неогороженным до недавнего времени был проход к бетонной конструкции, нависающей над пропастью. Попасть на ригель можно было с автомобильной дороги. Обезопасить данный участок решили после несчастного случая с туристкой, произошедшего в апреле.

Отдыхавшая в Гагре россиянка Инесса Поленко вышла на ригель, чтобы сделать эффектную фотографию, но потеряла равновесие и сорвалась вниз. Женщина упала с высоты 50 метров, она скончалась в реанимационном отделении Гагрской ЦРБ. Инцидент произошел 7 апреля.