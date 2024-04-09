Пляжи Гагры изменятся к летнему сезону 2024 года

Курорт Гагра готовится к старту туристического сезона. В связи с этим на пляжах проводятся работы по благоустройству. Появятся спасательные вышки, буйки в море, будет решена проблема с гидроциклами.

Летний сезон пляжи Гагры встретят в обновленном виде, начальник управления по туризму администрации Гагрского района Ахра Бганба сообщил, что будут проведены работы для обеспечения безопасного отдыха туристов.

На пляжах Гагры этим летом будут установлены новые спасательные вышки, в воде в 50 м от берега появятся буйки.

В Гагре не частных пляжей, все они муниципальные и сдаются в аренду. Арендаторы следят за чистотой и порядком, на пляжах дежурят спасатели.

Пляжи Гагры должны быть открытыми для всех желающих, подчеркнул он.

К проблемам, на которые жалуются отдыхающие, относятся гидроциклы и другие маломерные суда в пляжной зоне. В этом году представители администрации будут беседовать с работниками сферы, чтобы решить данный вопрос перед новым летним сезоном.