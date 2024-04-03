Безопасно ли отдыхать в Абхазии? Отвечает глава Союза туризма

Безопасность отдыха в Абхазии находится на достаточно высоком уровне, причем, несмотря на недочеты, ведется работа по повышению уровня безопасности в республике, сообщила глава абхазского Союза туризма.

В преддверии туристического сезона 2024 глава Союза туризма Абхазии Анна Калягина рассказала, насколько безопасно отдыхать в Абхазии.

Выступая на радио Sputnik, она заверила, что участники отрасли принимают все больше и больше усилий, так что сейчас Абхазия входит в число стран мира, где безопасность на самом высоком уровне.

"Обеспечивать безопасность стремятся практически все. Есть, конечно, у нас недочеты, но все-таки мы работаем в этом направлении"

– Калягина

При этом специалист обратила внимание на то, что из-за постоянно растущего турпотока, запуска новых туристических локаций, неизбежно появляются и новые риски.

"И здесь очень важно взаимодействие всех структур, быстрое реагирование. Это, конечно, и медицина, и спасатели... Перед сезоном было бы неплохо всем структурам проводить встречи и обсуждать все вопросы"

– президент Союза туризма Абхазии

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В качестве примера Калягина привела горный туризм, констатировав, что Абхазия совершенно не готова к его развитию: туристы часто идут в одиночку в опасные, недоступные места, например, в лес и к водопадам, где их ждут камнепады и высокие обрывы, а также много других опасностей. Глава Союза посетовала, что активные гости республики посещают даже те места, где территория огорожена, и не поможет даже табличка с уведомлением об опасности.

Специалист уточнила, что другие страны обычно помещают во всех туристических локациях представителей власти, которые обладают полномочиями не допустить ЧП. На море это спасатели, а в других точках, например, в горах – полицейские, например, экологические.

В Абхазии их роль выполняют гиды и проводники, а также местные жители, но это менее надежно.

Калягина призвала перенимать опыт передовых туристических стран.