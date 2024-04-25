В столице Адыгеи возводят новый микрорайон

В скором времени на востоке Майкопа вырастут 13 многоквартирных домов, которые сформируют новый столичный микрорайон – в нем будет свой МФЦ, школа на 1100 мест, а четверть построенного жилья выделят детям-сиротам.

Власти Адыгеи наращивают темпы жилищного строительства – особенно это заметно в столице республики, упор делается на комплексное развитие территорий, - написал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

"В Майкопе уже возводятся два больших микрорайона, где идет строительство не только многоквартирных домов, но и социальной, а также инженерной инфраструктуры. Сегодня я ознакомился с ходом реализации жилищных проектов в рамках комплексного развития восточной части республиканской столицы. Строительство будущего ЖК за микрорайоном Восход идет полным ходом… Запланировано возведение 13 многоквартирных домов. Проект имеет социальную направленность – не менее 25% жилья комплекса выделят детям-сиротам и гражданам, переселенным из аварийного фонда"

- Мурат Кумпилов

Микрорайон вырастет на площади в 14 га, а его жилой фонд составит 73,8 тыс кв м – это более 2,1 тыс квартир со внутренней отделкой - кухонной плитой, сантехникой, межкомнатными дверьми и остекленными балконами и лоджиями.

Конечно, создается и инфраструктура, которая будет обслуживать новые локации – уже построены котельная, линии электропередач, водоснабжения и водоотведения. Также в новом микрорайоне построят новое здание для МФЦ, уже строится современная школа, в которой будут учиться 1100 детей, уже работает новая поликлиника и детский сад, отметил глава Адыгеи.

В перспективе здесь будет удобная улично-дорожная сеть, торговые площади, зоны отдыха, игровые площадки и много другого, чтобы жилая застройка не только радовала своими архитектурными решениями, но и была максимально удобной для проживания горожан, добавил Мурат Кумпилов.