Кобахидзе: Срединный коридор – безопасная и надежная альтернатива

Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия ожидает более тесного сотрудничества по проекту "зеленого" коридора". Он отметил, что необходимо поддерживать конкурентоспособность Грузии.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР сообщил, что Грузия продолжит инвестировать в многопрофильный региональный хаб для полного использования его потенциала.

Он напомнил, что на фоне глобального кризиса альтернативные маршруты имеют решающее значение для стабильности в мире, а также продовольственной и энергобезопасности. Премьер выразил надежду на тесное взаимодействие Грузии с партнерами по проекту "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС.

"Мы ожидаем более тесного взаимодействия с нашими партнерами для продвижения таких проектов, как подводное электроснабжение и интернет-кабель в Черном море, паромные перевозки по Черному морю и т. д."

- Ираклий Кобахидзе

Глава правительства заявил также о важности поддерживать конкурентоспособность Грузии, а ее приоритетом является улучшение инфраструктуры в регионе. Он добавил, что страна улучшает сообщение прокладыванием коридоров восток-запад, юго-восток, юг-север.

По словам Кобахидзе, важную роль играют глубоководный порт Анаклия и Тбилисский международный аэропорт.

Говоря о Срединном коридоре, премьер Грузии сообщил, что он является надежной и безопасной альтернативой. Он добавил, что расположение Грузии позволяет ей одновременно быть частью Европы и иметь особый статус в Шелковом пути.

"С большим удовольствием и гордостью хочу сказать, что для страны и для всего региона наша главная задача – обеспечить процветание и благополучие грузинского народа и грузинского государства. В то же время хочу сказать, что в этом духе мы сохранили макроэкономическую стабильность. В постпандемический период мы обеспечили двузначный экономический рост. Средний показатель за три года составляет 9,7% экономического роста. Мы продолжаем сохранять импульс экономического роста"

- премьер Грузии