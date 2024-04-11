Кобахидзе: Срединный коридор – безопасная и надежная альтернатива

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия заседания Совета управляющих АБР сообщил, что Грузия продолжит инвестировать в многопрофильный региональный хаб для полного использования его потенциала.
Он напомнил, что на фоне глобального кризиса альтернативные маршруты имеют решающее значение для стабильности в мире, а также продовольственной и энергобезопасности. Премьер выразил надежду на тесное взаимодействие Грузии с партнерами по проекту "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС.
"Мы ожидаем более тесного взаимодействия с нашими партнерами для продвижения таких проектов, как подводное электроснабжение и интернет-кабель в Черном море, паромные перевозки по Черному морю и т. д."
- Ираклий Кобахидзе
Глава правительства заявил также о важности поддерживать конкурентоспособность Грузии, а ее приоритетом является улучшение инфраструктуры в регионе. Он добавил, что страна улучшает сообщение прокладыванием коридоров восток-запад, юго-восток, юг-север.
По словам Кобахидзе, важную роль играют глубоководный порт Анаклия и Тбилисский международный аэропорт.
Говоря о Срединном коридоре, премьер Грузии сообщил, что он является надежной и безопасной альтернативой. Он добавил, что расположение Грузии позволяет ей одновременно быть частью Европы и иметь особый статус в Шелковом пути.
"С большим удовольствием и гордостью хочу сказать, что для страны и для всего региона наша главная задача – обеспечить процветание и благополучие грузинского народа и грузинского государства. В то же время хочу сказать, что в этом духе мы сохранили макроэкономическую стабильность. В постпандемический период мы обеспечили двузначный экономический рост. Средний показатель за три года составляет 9,7% экономического роста. Мы продолжаем сохранять импульс экономического роста"
- премьер Грузии