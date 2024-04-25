Жителей аварийных домов в Сочи ждут новые квартиры

В Сочи продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья. До конца года новые квартиры должны получить 998 человек.

Около тысячи человек, проживающих в аварийных домах Сочи, получат новое жилье уже до конца текущего года. Это значительный шаг в решении проблемы аварийного жилья в регионе.

Из числа тех, кто получит новое жилье, в первую очередь планируется переселить семьи с детьми, многодетные семьи, а также людей с ограниченными возможностями.

«Сейчас в Сочи реализуется региональная адресная программа расселения из аварийного и ветхого жилья. До конца года новые квартиры должны получить 998 человек из 49 домов, признанных аварийными. Жилье будет предоставляться по улицам Тимирязева и Тормахова»

– пресс-служба администрации города.

План по переселению жителей из аварийного жилья в новые квартиры рассчитан до конца текущего года. Специалисты работают над выполнением этого плана, чтобы все желающие получили новое жилье в установленные сроки. Это позволит снизить количество аварийных домов в городе и улучшить общую обстановку.

Для жителей Сочи это важное событие, которое повысит качество их жизни. Это также будет стимулом для развития города и повышения его привлекательности как для туристов, так и для новых жителей.