Азербайджан и Саудовская Аравия объединяются в энергосфере

Ильхам Алиев провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии. Стороны обсудили отношения между странами, сотрудничество в ОПЕК+ и проведение COP29.

В Баку состоялась встреча азербайджанского президента Ильхама Алиева и министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, пишет пресс-служба главы государства.

Стороны в ходе переговоров отметили, что отношения двух стран успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в энергетической отрасли.

Президент и министр также подчеркнули важность сотрудничества Баку и Эр-Рияда в рамках объединения ОПЕК+. Кроме того, обсуждалась важность проведения COP29 в Азербайджане.

Помимо этого, Ильхам Алиев и Абдулазиз бен Салман затронули тему сотрудничества между Баку и саудовской организацией ACWA Power в сфере возобновляемой энергетики.