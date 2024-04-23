В Казахстане осужден директор горнолыжной базы, где погиб турист

Несколько человек пострадали и один погиб на горнолыжной базе в Казахстане. Директор объекта осужден на четыре года. База работала с нарушениями правил безопасности.

Акмолинский областной суд вынес решение по делу о гибели подростка и травмах туристов на горнолыжной базе «Електы» в Казахстане.

Подросток погиб, врезавшись на лыжной трассе в неогражденное дерево.

«На участках трассы отсутствовали разметка движения, защитные сетки, предупредительные знаки, защитные маты, ограждения перед деревьями. На базе отсутствует медицинский персонал, нет алгоритма действий при возникновении непредвиденных ситуаций. Отсутствуют разрешительные документы на эксплуатацию горнолыжной трассы и канатной дороги»

– суд

Персонал лыжной базы не имеет профессиональной подготовки, а угол наклона лыжной трассы, а также канатной дороги сильно выше допустимого. На канатном подъемнике пострадали два туриста.

«Несмотря на погодные условия, ТОО запустило подъемник и разрешило спуски по трассе. В результате посетитель Н. сорвалась и ударилась о конструкцию подъемника, получив перелом поясничного позвонка. В этот же день другой посетитель Б., не удержавшись за подъемник, упала и получила травматический разрыв правой почки»

– суд

В ходе расследования были установлены и другие нарушения правил безопасности, отсутствие необходимого оборудования, сертификатов.

Суд приговорил директора горнолыжной базы к четырем годам лишения свободы. На три года мужчине запрещено заниматься деятельностью по оказанию услуг.