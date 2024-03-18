Вестник Кавказа

Крымский мост вновь поехал после длительной остановки

Крымский мост вновь поехал после длительной остановки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобильное сообщение по Крымскому мосту было восстановлено спустя почти четыре часа перерыва.

Крымский мост восстановил движение автомобилей спустя почти 4 часа перерыва. Информация об этом была опубликована в telegram-канале об оперативной обстановке на дороге.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено"

- telegram-канал освещающий транспортную обстановку на Крымском мосту

Сообщается, что движение было перекрыто с 16:20. Водителей автотранспорта, который находился на мосту в это время просили не паниковать и следовать рекомендациям сотрудников транспортного ведомства.

Движение возобновилось спустя 3 часа и 40 минут.

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