Ростовчан обеспечат транспортом в Пасхальную ночь

В ночь с субботы на воскресенье жители Ростова-на-Дону смогут отправиться в церкви, чтобы присутствовать на Пасхальном богослужении – общественный транспорт в городе в этот день перед наступлением Светлой Пасхи будет работать до поздней ночи.

Уже этой ночью во всех храмах Ростова-на-Дону пройдут всенощные службы, посвященные одному из главных праздников христиан – воскресению Иисуса Христа, и верующие смогут посетить их на общественном транспорте – городская администрация пошла им навстречу, продлив время его работы до глубокой ночи, рассказали в администрации донской столицы.

Городские транспортные службы постановили: в ночь с 4 на 5 мая, с субботы на воскресенье, когда повсеместно в церквях проходят Пасхальные богослужения, в Ростове общественный транспорт будет работать до 3:00, а всего для обслуживания жителей будут задействованы 240 машин, в числе которых - автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы, передает "АиФ-Ростов".

Правда, ряд маршрутов будет изменен – часть их будут работать по сокращенной схеме, без заезда на левый берег Ростова. Это коснется четырех автобусных маршрутов – их конечной остановкой станет Центральный городской рынок.