В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем

Месяц назад Турция ввела ряд ограничений в торговле с Израилем. Накануне руководство республики объявило о приостановке всех торговых отношений с еврейским государством.

Министр торговли Турции рассказал, при каком условии республика будет готова возобновить торговые отношения с Израилем.

"Турция будет соблюдать принятое 2 мая решение о прекращении торговли с Израилем, пока он не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи"

– Омер Болат

Он подчеркнул, что Анкара ждала прекращения огня, но в итоге гуманитарная ситуация стала еще хуже.

"В этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений"

– турецкий министр

Торговые отношения с Израилем

Почти месяц назад власти Турции объявили, что вводят ограничения на торговлю с Израилем, которые затрагивают 54 видов товаров. Накануне республика полностью прекратила все торговые отношения с еврейским государством.