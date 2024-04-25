В Турции назвали условие для возобновления торговли с Израилем

Месяц назад Турция ввела ряд ограничений в торговле с Израилем. Накануне руководство республики объявило о приостановке всех торговых отношений с еврейским государством.
Министр торговли Турции рассказал, при каком условии республика будет готова возобновить торговые отношения с Израилем.
"Турция будет соблюдать принятое 2 мая решение о прекращении торговли с Израилем, пока он не объявит о немедленном прекращении огня в Газе и не обеспечит беспрепятственную доставку в регион гуманитарной помощи"
– Омер Болат
Он подчеркнул, что Анкара ждала прекращения огня, но в итоге гуманитарная ситуация стала еще хуже.
"В этой связи было принято решение перейти к новому этапу ограничений"
– турецкий министр
Торговые отношения с Израилем
Почти месяц назад власти Турции объявили, что вводят ограничения на торговлю с Израилем, которые затрагивают 54 видов товаров. Накануне республика полностью прекратила все торговые отношения с еврейским государством.