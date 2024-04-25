Китай стал лидером среди стран-экспортеров в Азербайджан

Россия остается лидером по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана. Товарооборот упал почти на 16%. Россия – третий внешнеторговый партнер Азербайджана по итогам первого квартала 2024 года.

Россия сохранила лидерство по импорту ненефтяной продукции из Азербайджана, несмотря на сокращение товарооборота на 15,8% - до $890,7 млн.

По итогам первого квартала 2024 года Россия приобрела азербайджанской ненефтяной продукции на $225,5 млн. При этом общий экспорт АР в Россию с января по март упал на 12,3% - до $289 млн.

По данным исследования «Спутник Азербайджан», порядка 78% экспорта Азербайджана в Россию составила ненефтяная продукция. Сама Россия повысила свой рейтинг в списке стран, куда Азербайджан поставляет свои товары.

Однако лидером среди стран-экспортеров в Азербайджан стал Китай, который сместил Россию с первой строчки. В прошлом году экспортером №1 для Азербайджана была именно Россия.

Стоит отметить, что по итогам первых трех месяцев текущего года Россия расположилась на третьей строчке в списке внешнеторговых партнеров Азербайджана по объему товарооборота.