AZUR air запускает новые рейсы в Анталью

Новые города появились в расписании компании AZUR air по направлению в Анталью. Рейсы на курорт Турции перевозчик будет выполнять из 20 российских городов.

Чартерные прямые рейсы в Анталью возобновляет авиаперевозчик AZUR air.

Всего самолеты компании свяжут Анталью с 20 российскими городами, некоторые из них отсутствовали в расписании 2023 года.

«Полеты в Анталью в этом году запланированы из нескольких городов, не представленных в маршрутной сети компании в прошлом летнем сезоне: Владикавказа, Калининграда, Минеральных Вод, Омска, Перми, Сочи, Сургута, Тюмени»

– компания

Большинство рейсов уже выполняется - они стартовали в апреле, по некоторым направлениям перевозка начнется до конца майских праздников. На каждом направлении частота рейсов своя, в зависимости от востребованности - от ежедневных до рейсов раз в 10 дней.