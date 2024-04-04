Сборная России по футболу может сыграть с Таджикистаном в конце 2025 года

Игра пройдет примерно через полтора года. Точная дата встречи будет зависеть от выступления национальной команды Таджикистана в отборе на ЧМ-2026.

В Федерации футбола Таджикистана рассказали, когда национальная команда страны может сыграть со сборной России.

Там подчеркнули, что в этом вопросе многое будет зависеть от результатов квалификации на чемпионат мира 2026 года, который пройдет на территории США, Канады и Мексики.

"Если наша сборная выйдет в следующий раунд, то в сентябре, октябре и ноябре у нас будут матчи в рамках отбора на чемпионат мира. То есть матч со сборной России может пройти в конце 2025 года или в начале 2026 года"

– пресс-служба федерации

При этом в ФФТ отметили, что предметных разговоров по поводу игры с российской национальной командой пока не было. В федерации также напомнили, что осенью 2022 года заключили меморандум о сотрудничестве с Российским футбольным союзом.

"В рамках него юношеские сборные играли в Душанбе и в Турции. Если ответный матч между основными сборными состоится, то он также будет полезен для обеих команд" – футбольная федерация Таджикистана"

– футбольная федерация Таджикистана

Квалификация на ЧМ-2026

После 4 туров сборная Таджикистана с 5 очками располагается на третьей строчке в группе G. Возглавляет квартет Саудовская Аравия, в активе которой 10 очков. На втором месте находится Иордания, у нее 7 очков. Замыкает группу Пакистан, не набравший пока ни одного очка. Команды, занявшие два первых места, продолжат борьбу за выход на мундиаль. Ближайшие матчи сборная Таджикистана проведет против Иордании и Пакистана.