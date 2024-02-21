Учителям повысят зарплаты в Северной Осетии

В Северной Осетии педагогам малых населенных пунктов повысят надбавку за классное руководство. Глава региона отметил что рост выплат за классное руководство также может положительно сказаться на качестве образования в Северной Осетии

Власти Северной Осетии приняли решение увеличить размер выплат за классное руководство педагогам школ и ссузов в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек. Начиная с апреля, сумма этих выплат составит 12 тыс. рублей. Данное решение призвано повысить мотивацию педагогов и обеспечить качественную работу в образовательных учреждениях региона.

"У 2 тыс. 498 педагогов Северной Осетии с этого месяца размер выплаты за классное руководство увеличится до 12 тысяч рублей. Классные руководители школ и кураторы групп в колледжах и техникумах, работающие в наших населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек, теперь будут получать федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей, а с учётом нашей республиканской надбавки в итоге получится 12 тысяч рублей"

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Какие преимущества получат педагоги?

Повышение размера выплат за классное руководство до 12 тыс. рублей в Северной Осетии представляет собой значительный шаг к улучшению условий труда педагогов. Это позволит не только повысить их материальное поощрение, но и признать их вклад в развитие образования в регионе. Дополнительные выплаты могут стать стимулом для педагогов проявлять больше инициативы и энтузиазма в своей работе.

Глава региона отметил что рост выплат за классное руководство также может положительно сказаться на качестве образования в Северной Осетии. Повышенная мотивация педагогов может способствовать улучшению учебного процесса, повышению успеваемости учащихся и созданию благоприятной образовательной среды. Это, в свою очередь, может привести к укреплению позиций региона в области образования и повышению его привлекательности для специалистов.