Вестник Кавказа

Учителей чеченского языка подержат рублем

Учителей чеченского языка подержат рублем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По 100 тыс рублей получат преподаватели родного языка в Чечне. Выплаты приурочены к году истории и исторической памяти чеченского народа.  

Все преподаватели родного языка в Чечне получат по 100 тыс рублей, всего в республике насчитывается порода 1,5 тыс педагогов данного профиля.

«На совещании было внесено предложение поощрить всех учителей чеченского языка денежными премиями и вручить высокие награды наиболее отличившимся»

– глава Чечни

Кроме того, сообщается о том, что власти республики продумали план работы в рамках Года истории Чечни, в рамках которого в республике будет проведено около тысячи мероприятий, в числе которых – театральные постановки, лекции мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Напомним, что цель проведения года республики – популяризация культурного наследия Чечни, а также сохранение культурного наследия региона.

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