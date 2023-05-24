Ярмарка вакансий для подростков и учителей пройдет в Краснодаре

Опубликовано: 4:34, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Десятки работодателей представят вакансии на ярмарке в Краснодаре. На нее приглашаются подростки и педагоги.

Ярмарку вакансий проведут в начале лета в Краснодаре. На ней смогут найти работу педагоги, а также молодежь до 18 лет, рассказали в городской администрации.

Мероприятие состоится 2 июня. Оно начнется в 10 утра. Ярмарка будет открыта до 14.00. В ней примут участие около 40 работодателей.

По словам заммэра Лилианы Егоровой, в Краснодаре вводится в строй множество школ, а также детских садов, им нужны учителя и воспитатели, так что педагоги смогут найти себе работу, а работодатели - сотрудников.

Вакансии для несовершеннолетних

Что касается молодежи, то подросткам представят летние вакансии, помогут найти дело по душе, организуют консультации и собеседования с возможными работодателями. Еще одна полезная возможность - юноши и девушки смогут пройти тест на профориентацию, отметил глава городского Центра занятости.

"Работа летом - это отличный способ и заработать и определиться с будущей профессией. Кроме того, это хорошая практика, которая поможет быстрее освоиться на работе в будущем"

— Александр Костанов.