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Когда откроется Дальний западный обход Краснодара

Когда откроется Дальний западный обход Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новый обход Краснодара будет открыт в начале грядущего лета. Дату открытия назвали в Автодоре, автодорогу запустят 10 июня.

Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) начнет функционировать 10 июня, тогда же откроется обход Ростова.

"У нас два узких места - обход Аксая и обход ДЗОКа. Это 86,7 километра новых дорог, которые мы на полтора года раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить узкие места"

– глава "Автодора" Вячеслав Петушенко

Он подчеркнул, что в настоящее время трасса М-4 "Дон" самая востребованная.

Напомним, Дальний западный обход Краснодара будет платным, а его протяженность составит чуть более 50 км. Четырехполосная трасса позволит сократить дорогу к черноморским курортам и сделает минимальным пребывание транзитного транспорта на территории кубанской столицы и ее пригородов.

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