Краснодарский край и Адыгею в июне свяжет новый мост

Новый мост через реку Кубань откроется для транспорта 15 июня, он объединит Краснодарский край и Адыгею.
Мост достроен раньше времени, первоначально сдать его в эксплуатацию собирались в 2024 году. В июне транспорт будут пускать по двум полосам из четырех, полностью он откроется к концу этого года.
Новый мост разгрузит существующий двухполосный Яблоновский мост, который за сутки пропускает порядка 25-30 тыс автомобилей.
Ожидается, что к 2025 году новый мост будет пропускать вдвое больше - свыше 60 тыс транспортных средств.
Старый Яблоновский мост был построен 60 лет назад, он не предназначен для интенсивного грузопотока, с 2019 года движение по нему ограничено. Новый мост построен поблизости. Мост через Кубань используется для выезда из Краснодара на трасу к черноморскому побережью.