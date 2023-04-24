Краснодарский край и Адыгею в июне свяжет новый мост

Опубликовано: 12:34, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый автомобильный мост откроется 15 июня между Адыгеей и Краснодарским краем, его проложили через реку Кубань. Он разгрузит старый Яблоновский мост.

Новый мост через реку Кубань откроется для транспорта 15 июня, он объединит Краснодарский край и Адыгею.

Мост достроен раньше времени, первоначально сдать его в эксплуатацию собирались в 2024 году. В июне транспорт будут пускать по двум полосам из четырех, полностью он откроется к концу этого года.

Новый мост разгрузит существующий двухполосный Яблоновский мост, который за сутки пропускает порядка 25-30 тыс автомобилей.

Ожидается, что к 2025 году новый мост будет пропускать вдвое больше - свыше 60 тыс транспортных средств.

Старый Яблоновский мост был построен 60 лет назад, он не предназначен для интенсивного грузопотока, с 2019 года движение по нему ограничено. Новый мост построен поблизости. Мост через Кубань используется для выезда из Краснодара на трасу к черноморскому побережью.