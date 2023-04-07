Высокий сезон на курортах Краснодарского края стартует в мае

Опубликовано: 11:26, 7 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С первых дней мая на Кубани начнется высокий туристический сезон. Самые популярные курорты сообщают о том, что уже забронировано более половины номерного фонда.

Отели и гостиницы на курортах Краснодарского края на майские праздники уже забронированы более чем на 50%, это значит, что высокий туристический сезон в регионе начнется раньше обычного.

В Анапе сезон начнется 1 мая, ожидается что поток туристов на майские праздники в 2023 году составит свыше 83%. Анапа в прошлом году приняла 4 млн туристов, летом 2023 года поток отдыхающих прогнозируется на 10% выше.

Сочи на майские рассчитывает принять 260 тыс отдыхающих, отели будут загружены на 90%. В настоящее время на май забронировано 54% мест размещения в Геленджике, на 51% - в Новороссийске. Новороссийск в 2022 году принял свыше 1 млн туристов, в этом году турпоток превысит эти показатели, считают в мэрии города. В Темрюкском районе сообщают о том, что в настоящее время бронирование на майские превышает прошлогодние показатели.

В целом Кубань на майские праздники в этом году рассчитывает на турпоток в размере 500 млн человек, пишет ТАСС.