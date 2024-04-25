Заправка взорвалась в Кабардино-Балкарии

Три человека пострадали в результате взрыва на заправке в КБР. Пострадавшие госпитализированы. По факту проводится проверка.

Взрыв прогремел на заправке в КБР. Об этом сообщили местные власти, отметив, что в результате ЧП пострадали 3 человека. Они госпитализированы, им оказывается медпомощь.

«Три человека доставлены в РКБ Нальчика. Один находится в реанимации в тяжелом состоянии, двое получили легкие травмы. Всем оказывается необходимая помощь»

– помощник министра здравоохранения КБР Алиса Тарим.

ЧП произошло у села Урвань. Взрыв прогремел в момент заправки авто.

Инцидент на автозаправке в Кабардино-Балкарии напоминает нам о важности соблюдения мер безопасности в повседневной жизни. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо быть внимательными, следовать правилам и рекомендациям, а также обращаться к профессионалам при необходимости.