В Иран прибыл замглавы Минобороны Азербайджана

Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Иране. Он провел переговоры с замглавы Генштаба ВС ИРИ и другими военачальниками.
В Иране с рабочим визитом прилетел заместитель главы оборонного ведомства Азербайджана Керем Мустафаев, сообщает пресс-служба Минобороны АР.
Замруководителя МО Азербайджана провел переговоры с первым замначальника Генштаба иранских Вооруженных сил Азизом Насирзаде и другими военачальниками.
Стороны обсудили развитие военного сотрудничества между странами. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе.