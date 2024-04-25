Вестник Кавказа

В Иран прибыл замглавы Минобороны Азербайджана

В Иран прибыл замглавы Минобороны Азербайджана
© Фото: сайт Минобороны АР
Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Иране. Он провел переговоры с замглавы Генштаба ВС ИРИ и другими военачальниками.

В Иране с рабочим визитом прилетел заместитель главы оборонного ведомства Азербайджана Керем Мустафаев, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Замруководителя МО Азербайджана провел переговоры с первым замначальника Генштаба иранских Вооруженных сил Азизом Насирзаде и другими военачальниками.

Стороны обсудили развитие военного сотрудничества между странами. Кроме того, они обменялись мнениями по вопросам безопасности в регионе.

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