Самые низкие зарплаты учителей выявлены на Кавказе

Средняя зарплата учителя на Кавказе – самая низкая в России. В аутсайдерах оказались Ингушетия, КЧР, Чечня и Северная Осетия. Самая высокая зарплата – на Чукотке.

Росстат после проведения исследования сообщил о самых низких средних зарплатах учителей на Северном Кавказе.

Так, в 2023 году зарплата педагога из Ингушетии составляла 25,9 тыс рублей в месяц, в КЧР – 29,5 тыс рублей, в Чечне – 29,7 тыс рублей, в Северной Осетии – 30,9 тыс рублей. Это самые низкие зарплаты учителей в России.

Чуть лучше дела обстоят в Дагестане (33,5 тыс), КБР (34,3 тыс) и на Ставрополье (37,7 тыс). Самые высокие зарплаты выявлены на Чукотке (142,6 тыс), Ямале (128 тыс) и в Москве (111,8 тыс).