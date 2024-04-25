Вестник Кавказа

В Абхазии появится новый детский лагерь

В Абхазии появится новый детский лагерь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии планируют создать новый лагерь для школьников. Предполагается, что помощь в подготовке кадров будут оказывать специалисты из "Артека".

В  скором времени в Абхазии может появиться новый детский лагерь. Такую информацию озвучил глава министерства просвещения республики Инал Габлия.

По его словам, для подготовки вожатых будут использовать опыт и знания специалистов из "Артека" и Всероссийского детского центра "Смена".

Отмечается, что эти вопросы поднимались на конференции "Артековский чтения", которая состоялась в конце апреля.

Делегацию из Абхазии на этом мероприятии представляло министерство просвещения.

Сообщается, что главной темой конференции стали вопросы дошкольного, школьного и высшего образования.

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