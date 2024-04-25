В Абхазии появится новый детский лагерь

Власти Абхазии планируют создать новый лагерь для школьников. Предполагается, что помощь в подготовке кадров будут оказывать специалисты из "Артека".

В скором времени в Абхазии может появиться новый детский лагерь. Такую информацию озвучил глава министерства просвещения республики Инал Габлия.

По его словам, для подготовки вожатых будут использовать опыт и знания специалистов из "Артека" и Всероссийского детского центра "Смена".

Отмечается, что эти вопросы поднимались на конференции "Артековский чтения", которая состоялась в конце апреля.

Делегацию из Абхазии на этом мероприятии представляло министерство просвещения.

Сообщается, что главной темой конференции стали вопросы дошкольного, школьного и высшего образования.