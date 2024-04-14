Вестник Кавказа

В Краснодаре построят новый приют для животных

Собака на пляже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В поселке Березовый краевой столицы появится новый приют для животных. Здесь подопечным будет предоставляться питание и медобслуживания. Содержаться животные будут в просторных вольерах.

В Краснодаре ведется строительство современного приюта для бездомных животных, который планируется завершить к концу 2024 года. Этот проект вызвал большой интерес у жителей города и любителей животных, которые поддерживают благотворительные инициативы. Об этом сообщил глава города.

«Приют появится в поселке Березовом. На участке площадью более 13 тысяч кв. метров проводят строительно-монтажные работы»

– Евгений Наумов

В приюте бездомным животным будет предоставлен уход, лечение и кормление. Также каждый подопечный приюта может отправиться в новую семью. Строительство приюта для животных в Краснодаре – это шаг к созданию лучшего будущего не только для питомцев, но и для всего общества.

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