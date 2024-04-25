В Сочи появится ледовая арена

В Лазаревском районе Сочи будет построена ледовая арена. Об этом сообщил глава региона. Строительство новой арены позволит привлечь больше туристов в регион и создать рабочие места.

В последние годы Сочи стал одним из самых популярных курортов не только летом, но и зимой. И чтобы еще больше разнообразить спортивные и развлекательные мероприятия в регионе, власти приняли решение о строительстве современной ледовой арены.

«В планах у нас до 2035 года есть строительство ледовых арен. Как минимум одну ледовую арену хотим построить непосредственно в дальней части города Сочи, в Лазаревском районе»

– глава региона Вениамин Кондратьев

Ледовая арена – это не только место для проведения спортивных соревнований, но и площадка для массовых мероприятий, концертов, шоу и выставок. Строительство новой арены позволит привлечь больше туристов в регион, создать новые рабочие места и способствовать развитию спорта.

Какие мероприятия будут проводиться на новой арене?

На новой ледовой арене в Сочи планируется проводить различные мероприятия: от хоккейных матчей и фигурного катания до концертов звезд мирового масштаба и крупных фестивалей. Это позволит создать уникальную атмосферу и привлечь внимание не только жителей, но и гостей города.