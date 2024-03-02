Альпиниста с травмой спасли в Ингушетии

В Ингушетии спасатели эвакуировали травмированного альпиниста. ЧП произошло на горе Цейлом.

Даже опытные альпинисты иногда оказываются в сложных ситуациях, требующих помощи спасателей. Так случилось и с одним из альпинистов на горе Цейлом в Ингушетии, который получил травму и был эвакуирован в базовый лагерь благодаря отваге и профессионализму спасателей.

«Четырехчасовая спасательная операция завершилась в Ингушетии. На горе Цейлом 10 человек совершали восхождение по тренировочному маршруту. Альпинист травмировал ногу и не мог самостоятельно передвигаться»

– пресс-служба МЧС РФ

Восхождение на гору Цейлом – это настоящее испытание для альпинистов. Высокогорный климат, переменчивая погода, каменистые склоны - все это создает опасные условия для любителей альпинизма. Даже с опытом и подготовкой никто не застрахован от несчастного случая или травмы.

Когда альпинист попал в беду на горе Цейлом, спасатели не медлили с помощью. Они проявили настоящий героизм, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти пострадавшего. Их слаженная работа, профессионализм и отвага позволили эффективно и быстро оказать помощь альпинисту и эвакуировать его в базовый лагерь.